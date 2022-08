Sant’Agata Militello, schianto all’alba. 26enne perde la vita

Una vigilia di ferragosto segnata dal lutto a Sant’Agata di Militello dove all’alba di oggi ha perso la vita un 26enne del luogo, vittima di un incidente stradale autonomo.

Il tragico schianto è avvenuto intorno alle 6:30 di questa mattina. Il ragazzo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, pare viaggiasse a bordo di una BMW sulla SP161 che da Militello Rosmarino conduce a Sant’Agata di Militello, quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, sbattendo violentemente contro un muretto, all’ingresso di una villetta di campagna.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello. Inutili i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. Il ragazzo, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Sul luogo del sinistro gli agenti della Polizia del commissariato di Sant’Agata di Militello per i rilievi e gli accertamenti tecnici.