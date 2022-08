Militello Rosmarino nel dolore per la tragica scomparsa di Salvatore Tomasi. Il giovane ha perso la vita in un incidente stradale

Dolore a Militello Rosmarino, paese d’origine del giovane Salvatore Tomasi, 26 anni, che all’alba di oggi ha perso la vita in un tragico incidente stradale autonomo, sulla SP 161 che da Militello Rosmarino conduce a Sant’Agata di Militello. (qui la notizia)

Increduli e sotto shock i militellesi e gli amici di Salvatore, che hanno inondato i social con messaggi di cordoglio, tra i quali anche quello del primo cittadino Salvatore Riotta e dell’amministrazione comunale. “Il Sindaco e l’Amministrazione comunale, unitamente a tutta la comunità di Militello Rosmarino, profondamente addolorati, si stringono alla famiglia Tomasi per la prematura e tragica scomparsa del caro figlio.”

Un giovane semplice e sorridente, sempre disponibile con gli altri. Così lo descrivono i suoi amici.

“La Comunità di Militello Rosmarino è vicina al dolore della famiglia Tomasi per la tragica e prematura scomparsa dell’amato figlio Salvatore. La perdita di una giovane vita è sempre qualcosa di particolarmente straziante, un dolore immenso: possano i familiari e gli amici trovare conforto nell’amore misericordioso di Cristo. Uniti nella preghiera raccomandiamo al Signore l’anima fedele del giovane Salvatore” si legge in una nota pubblicata sulla pagina facebook della Chiesa Madre della piccola comunità, poco più di mille abitanti e dove di fatto ci si conosce tutti.

Salvatore, che lavorava in un altro comune dell’hinterland, era di fatto residente a Militello Rosmarino, dove è cresciuto. Tifoso del Città di Sant’Agata e membro del gruppo Kaos 1996, oggi avrebbe dovuto fare una gita fuori porta al lago Maulazzo con gli amici. Invece il destino ha spezzato per sempre la sua giovane vita questa mattina presto, a causa delle ferite riportate in quel terribile schianto.

Alla famiglia di Salvatore il cordoglio della redazione di AMNotizie.