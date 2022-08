Ferragosto col botto! Gli eventi più attesi fra tradizione e musica live

Ferragosto col botto! Arrivano gli eventi più attesi del comprensorio tra tradizione e musica live. Per la sera del 14 Agosto a Brolo è in programma la Festa di Piana e lo spettacolo musicale live, ma c’è grande fermento soprattutto per il concerto di Noemi, previsto per il 15 Agosto sul lungomare. La cantautrice romana è reduce dal successo sanremese “Ti amo non lo so dire” e dalla hit estiva in collaborazione con Carl Brave, dal titolo “Hula-hoop”.

L’alba del 15 Agosto a Capo d’Orlando comincia con le note dell’Accademia della Musica a partire dalle ore 5:00, nella suggestiva zona laghetto. E poi nel pomeriggio, torna dopo 3 anni di stop, l’attesissima e tradizionale processione a mare della Madonna di Portosalvo.

Al Convento dei Cento Archi a Ficarra, si potrà ascoltare la Musica live “Mio Fratello” a cura dei musicisti Nino Milia e Marco Corrao. Ancora feste patronali, ma stavolta a Montalbano Elicona. Oggi e domani si festeggerà Santa Barbara. Lunedì 15 Agosto, invece, sarà il turno dell’Orchestra Mambo in “Ballotour 2022” che si esibirà in Piazza Maria SS. della Provvidenza.

A San Salvatore di Fitalia è prevista, per la vigilia di Ferragosto, l’iniziativa “Pellegrinaggio a Cavallo” a cura di “Ippo Nebros” con la partecipazione della Banda Musicale Vincenzo Bellini. Sempre lo stesso giorno, il comune di Capri Leone dedica al cabaret l’appuntamento della domenica con “Sandro Vergato”.

La cittadina di Mirto sceglie “Gli Angeli del country” per il 14 Agosto. Il concerto inizierà alle ore 18, in Piazza Vittorio Emanuele.