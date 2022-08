Capo d’Orlando – Domenica 14 torna “Note all’Alba”, appuntamento alle 5.30

Dopo tre anni di forzato stop, domani mattina, domenica 14 agosto alle 5.30, tornerà a svolgersi a Capo d’Orlando “Note all’alba”.

La manifestazione rappresenta sicuramente uno degli appuntamenti di spicco del cartellone estivo di Capo d’Orlando. L’evento giunge alla XII edizione e prosegue sulla falsariga di chi l’ha inventata, proposta e presentata: il prof. Paolo Stervaggi, pianista e docente, fondatore e direttore dell’Accademia della Musica che organizza l’evento, del quale ne è il direttore artistico, con il patrocinio del Comune.

La prima edizione si è svolta nel 2009 al Miramare, sotto il Monte della Madonna, ma dal 2011 la location ideale è diventata quella della zona della spiaggia del laghetto, sotto il faro, lungo la Strada Provinciale 147 che conduce a San Gregorio.

Il successo crescente di Note all’alba è testimoniato dalle migliaia di presenze e con gente di tutte le età e non sono pochi i presenti che si siedono in spiaggia davanti al palco ma fanno anche il bagno alle spalle potendo godere del suono all’indietro grazie all’acustica.

L’orario del concerto – come da locandina – è fissato alle 5,30 e saranno diversi gli artisti ad esibirsi per circa un’ora di buona musica in una location unica ed in un ambiente suggestivo.