Santa Lucia del Mela: “A Famiggia non ghiabba e non maravigghia” vince la “Corrida”

Una serata piacevole all’insegna del divertimento e dei talento quella che si è svolta a Santa Lucia del Mela in Piazza Milite Ignoto e dedicata alla “Corrida”.

Venti partecipanti tra cantanti, ballerini e musicisti che si sono alternati simpaticamente davanti ad un numeroso pubblico e alla giuria composta da: Tino Ruggeri (Istruttore fitness), Carmelo Foresti (Ballerino), Angelo Bianconi (Fotografo), Angelica Italiano (Ballerina) e Donatella Manna (Scrittrice).

A presentare l’evento Silvia Di Giovanni e Francesco Anania.

Alla fine a trionfare è stata la simpatica esibizione della “A Famiggia non ghiabba e non maravigghia” che hanno raccontato la famiglia di oggi.

Gli altri premi sono stati attribuiti a: Premio Simpatia è andato a Nino Mastroeni, il premio originalità a Nuccio Aliberti, il premio semplicità a Ilaria Bianchetti, il premio talento a Filippo Campo, il premio per il coraggio a Matteo Campo, il premio per il talento giovanile a Maria Josè Pinizzotto.

Ospiti della serata i talentuosi ballerini della Dance School Sicilia di Falcone e la finalista nazionale di Miss Reginetta Over Mariella Manna, accolta tra gli applausi dal pubblico del suo paese e dall’assessore Benedetto Merulla.

Alla fine è stato consegnato il Premio Arf Spettacoli per la Cultura alla scrittrice Donatella Manna, premiata per il costante impegno atto a promuovere la città di Santa Lucia del Mela e per il grande lavoro di scrittura degli ultimi anni.