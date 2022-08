Librizzi: il bilancio di previsione in consiglio comunale

E’ tempo che l’amministrazione di Renato Di Blasi presenti al consiglio comunale il bilancio di previsione 2021/2023. Lo farà il 22 agosto prossimo, alle ore 18.00.

In quella data il presidente del consiglio comunale Francesco Giancola ha convocato l’assise cittadina, con quattro punti all’ordine del giorno. E come accade in questi casi, mentre l’esecutivo presenta il programma sul da farsi, l’opposizione incalza con emendamenti o interventi che ritiene necessari per il paese.

Nel frattempo i tre consiglieri del gruppo “Librizzi Rinasce”, Marzia Caporlingua, Ilenia Di Blasi e Mario Genes stanno continuando il loro lavoro ai fianchi, presentando richieste di documenti ed interrogazioni.

Le ultime in ordine di tempo riguardano i numerosi contratti mancanti del cimitero del paese; su quella che i consiglieri definiscono gestione convulsa, il candidato a sindaco Francesco Tricoli aveva dichiarato che mancavano numerosi contratti cimiteriali per la concessione del suolo.

I consiglieri ritengono sia necessario fare chiarezza, vista anche la situazione precaria delle casse comunali con un piano di riequilibrio in corso.

Sempre sul cimitero i consiglieri hanno evidenziato come i bidoni dei rifiuti siano stracolmi e anche la pulitura lascia a desiderare, per cui si ritiene necessario chiudere i cancelli del cimitero nelle ore in cui non si svolgono visite e poi di ripulire e controllare chi lascia soprattutto materiali di demolizione nell’area cimiteriale.

In precedenza un’interrogazione è stata riferita all’illuminazione installata nella frazione di Colla Maffone per la festa della Madonna e poi una segnalazione sull’orario di utilizzo degli uffici comunali.