S.Agata di Militello – auto impazzita, va contromano e poi investe vetture in sosta

Attimi di paura questo pomeriggio sulla via principale di Sant’Agata di Militello. Un auto impazzita ha viaggiato contromano in un tratto di Via Medici, scontrandosi frontalmente prima con un pick-up in transito e poi con altre autovetture in sosta, mentre procedeva in retromarcia. L’auto, una smart condotta da una donna, si è scontrata anche contro il muro di un’abitazione.

Ancora sconosciuti i motivi dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di S.Agata di Militello, i vigili urbani e un’ambulanza del 118 che ha comunque portato la conducente in ospedale per gli accertamenti del caso.