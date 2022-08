Estate 2022, gli eventi di punta del territorio per l’11 Agosto

Siamo ormai nel clou delle manifestazioni dell’estate 2022, che mirano a coinvolgere sempre più cittadini del territorio con arte, musica e spettacolo.

Secondo il cartellone estivo di Capo d’Orlando, è in programma l’inaugurazione della mostra “HEAL- YOKO ONO” a cura di Davide Di Maggio della fondazione Mudima, allestita nello spazio LOC fino al 12 Settembre.

Appuntamenti dedicati anche allo sport dal pomeriggio, come a Montalbano Elicona dove si svolgerà il I torneo di Calcio a 5 per bambini dai 7 ai 12 anni, in Piazza Maria SS. della Provvidenza a cura della ASD Montalbano. A Ficarra verrà inaugurato lo stadio comunale “Gaetano Milio” mentre in serata ci sarà l’Omaggio a Pasolini con la performance di Francesca Baudo al Convento dei Cento Archi a partire dalle ore 22:00.

Torrenova punta sui prodotti tipici ed in particolare sulla Festa del Limone e poi sul cabaret con lo show de I 4 Gusti, comici di Made in Sud, che divertiranno il pubblico in Piazza Autonomia dalle 21:30.

Poi la grande musica classica per l’estate di Santo Stefano di Camastra con La Traviata, musiche di Giuseppe Verdi stasera all’Arena Cineteatro Glauco. A Brolo, si cambia genere musicale con il raggae pop degli Shakalab, il gruppo siciliano che chiuderà l’evento di “Note Gustose” sul lungomare brolese.

Intanto il comune di Rocca di Capri Leone ha reso noto l’evento di punta del comune nebroideo, rappresentato dal concerto del cantautore Aka 7even previsto per il 21 Agosto in Piazza Gepy Faranda alle 22:00