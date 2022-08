Messina – Maxi tamponamento nella Galleria Telegrafo sulla tangenziale, muore un’anziana

Ennesimo incidente mortale sulla Tangenziale di Messina. Un maxi tamponamento nella Galleria Telegrafo, tra lo svincolo di Villafranca Tirrena e quello di Giostra, ha provocato la morte di un’anziana.

L’incidente, che ha visto coinvolte tre autovetture, è avvenuto intorno alle 9.30 di questa mattina, in direzione Messina. La donna, un’ottantenne, è stata trasportata al Policlinico di Messina dai sanitari del 118 giunti sul posto. Il suo cuore ha smesso di battere una volta arrivata in ospedale.

Sul luogo dell’incidente la Polizia Stradale per tutti i rilievi del caso e per dirigere il traffico, che per diverse ore ha subito rallentamenti.