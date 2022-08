Brolo – Finanziata la riqualificazione di Piazza Roma

Si aggiunge un ulteriore tassello all’ampio e strategico progetto di riqualificazione di spazi e aree del territorio comunale di Brolo.

La Giunta Regionale, infatti, ha inserito nell’elenco degli interventi da finanziare attraverso la riprogrammazione delle economie di programma nel piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020, il progetto di riqualificazione di Piazza Roma per 332.963 euro. L’intervento prevede, tra l’altro, di riportare la piazza a livello stradale, il posizionamento di pavimentazione e la posa di nuova illuminazione.

Una volta realizzati i lavori, la storica piazza Roma, che di fatto rappresenta la porta d’ingresso al borgo medievale di Brolo, assumerà una veste nuova, più accogliente e attrattiva.

Soddisfatto il Sindaco Giuseppe Laccoto che commenta: “Dopo piazza Mirenda e Piazzetta Apollo, dopo la villa comunale e gli altri interventi finanziati, dal lungomare a Piazza Annunziatella al Palatenda, questa di Piazza Roma è l’ulteriore conferma della progettualità intrapresa con determinazione da questa Amministrazione che, attraverso una riqualificazione mirata, vuole cambiare volto a Brolo. Interventi come questo sono finalizzati non solo a dare nuova vita ad uno spazio urbano, ma anche a creare sviluppo e migliori condizioni di vita per i cittadini, ad incentivare la creazione di attività economiche e commerciali. Riqualificare piazza Roma significa ridare dignità e vivibilità nuove ad uno spazio centralissimo di Brolo – afferma ancora il Sindaco Laccoto – ma significa anche contribuire a valorizzare l’intera area del borgo medievale sulla quale puntiamo molto in ottica di promozione turistica”.