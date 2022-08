Acquedolci, cerimonia di premiazione per gli studenti più meritevoli dell’anno

Si è svolta martedì 09 agosto nell’aula consiliare del comune di Acquedolci, alla presenza dell’autorità civili e militari, la cerimonia di premiazione degli studenti che si sono distinti per merito nell’anno scolastico 2021/2022. Per il quinto anno consecutivo, l’amministrazione comunale acquedolcese, guidata da Alvaro Riolo, in sinergia con le istituzioni scolastiche, ha voluto dare riconoscimento ai giovani di Acquedolci che rappresentando l’eccellenza negli studi, sono motivo di orgoglio e speranza per le famiglie e la comunità. Per la prima volta, quest’anno, sono stati premiati anche gli alunni dell’I.C., che hanno completato il ciclo della scuola secondaria di primo grado con il massimo del voti. A presenziare la cerimonia il presidente della Regione Nello Musumeci, che nell’auspicare che le giovani intelligenze siciliane metteranno, in futuro, a disposizione della propria terra le loro competenze, ha portato ad esempio il suo personale percorso dal basso fino alla presidenza della Regione e che si è commosso ricordando i suoi genitori.

Ecco i nomi degli studenti acquedolcesi premiati

Per l’Istituto comprensivo di Acquedolci, scuola secondaria di primo grado: Emanuela Catena; Cristian Di Salvo; Michele Geranio; Ludovica Granata; Marilina L’Abbate; Cristian Leggio; Giuseppe Ricciardi; Giulia Rizzo; Syria Santostefano; Veronica Savio; Antonio Scafidi.

Per il Liceo “Sciascia-Fermi” di Sant’Agata di Militello: Diletta Armeli; Marika Cassarà; Vincenzo Maria Giarratana; Vincenzo Angelo Leanza; Diego Glauco Nicolosi; Antonio Scavone; Benedetta Zingale; Sofia Brancatelli;

Per l’Itis “E Torricelli” di Sant’Agata di Militello: Francesco Rotilio