San Piero Patti: finanziato il progetto della strada provinciale 122 “Pattese” Patti-S. Piero Patti-Favoscuro

La manutenzione delle strade e la pulizia rappresentano dei servizi essenziali e noi sindaci dobbiamo creare le condizioni perché la Città Metropolitana di Messina operi al meglio. Ora è il momento di dare risposte al territorio. Così il sindaco di San Piero Patti Cinzia Marchello, ora che la Città Metropolitana ha approvato e finanziato il progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale 122 “Pattese” – Patti-S. Piero Patti-Favoscuro.

Si tratta di un progetto complessivo dedicato a quattro strade del comprensorio pattese, finanziato con fondi del Ministero dei Trasporti, e che, nello specifico, per la sp 122 prevede un investimento di circa 440 mila euro.

L’intervento sulla Patti-S.Piero-Favoscuro, che oggi rappresenta la principale via d’accesso al centro sampietrino, è finalizzato al miglioramento della percorribilità con interventi di riasfaltatura, implementazione delle barriere di sicurezza e reti paramassi. Il finanziamento del progetto è avvenuto in seguito all’approvazione del bilancio della Città metropolitana da parte dell’assemblea dei sindaci riunitasi a Messina.

“Questo progetto dà delle risposte immediate alle esigenze di sicurezza e manutenzione che abbiamo sulla sp 122, tuttavia non bisogna distogliere lo sguardo dalla principale soluzione per il nostro territorio rappresentata dal completamento della superstrada Patti-San Piero Patti 3° lotto e dalla fondamentale viabilità di collegamento alle numerose frazioni. ”

Sul piano della scerbatura e della pulizia sulla viabilità comunale, intanto, l’esecutivo Marchello ha formalizzato un protocollo di collaborazione con l’Ente di Sviluppo Agricolo e già nelle scorse settimane sono stati effettuati i primi interventi. In questo modo si sta cercando di dare una risposta doverosa alle richieste di attenzione e cura della viabilità che vengono dalle contrade.