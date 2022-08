Cibo, musica e teatro per il 9 agosto. Gli appuntamenti estivi del territorio

Un’estate ricca di eventi e spettacoli, in cui i protagonisti sono il cibo, la musica ed il teatro. Ecco tutti gli appuntamenti estivi del territorio.

Tanta voglia di buona musica live, per farsi trasportare dalle note di ogni genere. Da non perdere, quindi, l’appuntamento musicale di stasera martedì 9 Agosto a Ficarra. Il musicista Luciano Fraita con il suo Show dal titolo “Notte di San Lorenzo” suonerà in Piazza Umberto I, a partire dalle ore 22:00.

Ampio spazio al teatro e cabaret: stasera in piazza Autonomia a Torrenova, a partire dalle 21.30, andrà in scena la commedia “Madame Elisir” della compagnia teatrale “Il laboratorio”. A Brolo, all’interno della manifestazione “Note Gustose”, si esibirà in serata il cabarettista siciliano Stefano Piazza, ideatore di un canale Youtube in cui pubblica interviste divertenti realizzate per le strade e le piazze siciliane.

A Montalbano Elicona, il 9 Agosto sarà all’insegna del cinema e dell’arte. Nella Sala Arnaldo da Villanova presso il Castello Svevo Aragonese verrà proiettato il cortometraggio “Provvidenza” di Angelo Faraci. Seguirà alle 22.00 il Cineforum organizzato dalla Pro Loco Mons Albus.

Non mancheranno gli eventi dedicati ai più piccoli. A Santo Stefano di Camastra, a Porta Messina, dal pomeriggio ci sarà il “Summer Street Fest”, l’animazione per bambini con l’artista montemaggiorese Angela Tirone. Mentre a San Salvatore di Fitalia in Via Vittorio Emanuele, sarà il momento di “Giochiamo Insieme” a cura dellla CRI Comitato di San Salvatore di Fitalia.