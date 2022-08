Torrenova, domenica dedicata agli amici a quattro zampe. Stasera i “Giochi senza Frontiera”

Domenica all’insegna degli amici a quattro zampe quella di ieri 7 agosto a Torrenova, con la VII Expo Cinofila Amatoriale – città di Torrenova, che si è svolta sul lungomare.

Un evento, organizzato dall’Associazione Gruppo Cinofilo Torrenova in collaborazione con il comune, che ogni anno diventa sempre più grande e che coinvolto veterinari, allevatori, associazioni benefiche e tantissime attività commerciali che hanno messo a disposizione bellissimi omaggi per i partecipanti. Boom di iscrizioni, grazie alle quali il pubblico ha potuto assistere ad un vero tripudio di razze e di colori che solo gli amici a quattro zampe sanno regalare agli appassionati.

Un’occasione anche per educare il proprio cane a vivere correttamente negli spazi pubblici, per conoscere le razze canine e avvicinare il mondo animale ai bambini.

“Complimenti a tutti gli organizzatori ed, in particolare, a Serena Inferrare e Martina Rubino per la passione e l’impegno profusi, ripagati con un risultato davvero straordinario in termini di presenze registrate e qualità della manifestazione.” ha commentato l’amministrazione comunale con un post via social.

Intanto proseguono gli appuntamenti del ricco cartellone estivo torrenovese. Questa sera, a partire dalle ore 21.00, l’appuntamento è in piazza Autonomia con la nuova edizione di “Giochi senza frontiera”, manifestazione ludico-sportiva organizzata, in collaborazione con il Comune di Torrenova, dalla Nuova Pro Loco Torrenova. Una serata di attività che coniugherà sport e sano divertimento, passione per il movimento, aggregazione e convivialità.