Sicilia, nella settimana di ferragosto meteo “ballerino”, tra temporali e schiarite

Sarà una settimana all’insegna di tempo instabile, temporali ed aria più fresca, che aprirà di fatto una vera e propria crisi della stagione estiva. E’ quanto prevedono gli esperti di 3BMeteo, che per la settimana che prelude al ferragosto preannunciano per il centro sud della Penisola e quindi anche per la Sicilia una diffusa instabilità con rovesci e temporali anche di forte intensità, che culmineranno nelle ore diurne sulle zone interne, ma con sconfinamenti anche sulle coste.

Colpa di un’ansa depressionaria all’altezza del Mediterraneo, alimentata da correnti relativamente più fresche nord orientali, che buca il vasto campo di alta pressione presente sull’Europa centrale e su quella meridionale. Non si tratterà però di condizioni di continua instabilità: tra una fase temporalesca e l’altra, infatti, si avranno anche momenti di tregua con il sole.

In particolare domani martedì 9 agosto è prevista instabilità diffusa in Sicilia durante le ore diurne con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità lungo la dorsale appenninica. Ampie schiarite alternate ad annuvolamenti anche compatti, con il rischio pioggia, interesseranno le zone costiere. I venti soffieranno deboli settentrionali in rotazione ad occidentali. Mari da quasi calmi a poco mossi. Mercoledì 10 e Giovedì 11 agosto ancora generali condizioni di instabilità sull’isola con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale. Non si escludono fenomeni anche di forte intensità sui rilievi per mercoledì, mentre giovedì sarà il nord dell’Isola ad essere interessato da instabilità e piogge. Temperature ancora in diminuzione e mari da poco mossi a mossi. Venerdì 12 agosto ancora deboli piogge nella prima parte del giorno, con ampi rasserenamenti dalla sera. I venti soffieranno deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a settentrionali; Mari, in generale, poco mossi.

Da sabato in poi, invece, il tempo torna stabile e soleggiato, salvo qualche debole residuo di pioggia nell’area del messinese prevista per domenica mattina, in vista di un ferragosto all’insegna del sole.