Musumeci si è dimesso. In Sicilia si vota il 25 settembre per le Elezioni Regionali

Un colpo di scena fin troppo atteso. Dopo le parole e le polemiche degli ultimi giorni il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha annunciato le dimissioni, tramite un video sulla sua pagina Facebook. Nonostante mancassero poche settimane alla fine della scadenza naturale del mandato, Musumeci ha deciso di mettersi da parte per consentire così il voto nell’isola il prossimo 25 settembre, nella stessa data delle elezioni nazionali.

“E’ una decisione sofferta, meditata, che ho adottato alcuni minuti fa dopo averci pensato per alcuni giorni. Non c’è nessun motivo politico alla fonte di questa decisione.” Il presidente dice di essersi dimesso e mandare al voto la Sicilia il 25 settembre per 4 ragioni: evitare una chiusura delle scuole a novembre; aggirare gli eventuali aumenti dei casi Covid in autunno; dribblare una lunga campagna elettorale; una riduzione dei costi organizzativi.

Musumeci ha ancora qualche speranza di essere a capo della coalizione di centrodestra: “Ma per me l’unità della coalizione è più importante della legittima aspirazione personale a continuare il lavoro iniziato cinque anni fa: se sono divisivo posso fare un ‘passo di lato'”.

Nel caso per lui sarebbe pronto un ruolo a livello nazionale con Fratelli d’Italia.