Raccuja, gli eventi d’estate 2022, il 29 agosto il comico Uccio De Santis

L’amministrazione comunale di Raccuja guidata dal sindaco Ivan Martella ha pubblicato il calendario delle manifestazioni estive.

“Abbiamo pensato ad un programma estivo con al centro musica, cultura, spettacoli, teatro, cabaret, intrattenimento ed iniziative per i più piccoli con un centro estivo gratuito per i bambini residenti e non, ha spiegato il primo cittadino. Un mese intero di eventi che hanno l’obiettivo di puntare a recuperare i momenti di aggregazione che sono mancati negli ultimi due anni e favorire la conoscenza del nostro territorio e la proporzione turistica. Un grande ringraziamento va alle associazioni locali che sono l’anima della “Bella estate raccujese”. Concluderemo il 29 agosto con il popolare attore, comico e cabarettista pugliese Uccio De Santis volto noto del programma di Rai 2 “Made in Sud”.”