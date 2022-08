C’era poca gente ieri al sit in organizzato dal comitato “Aretè” per difendere le istanze dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti. In tanti sui social hanno condiviso le scelte e la battaglia adottata dal comitato, ma è rimasto tutto virtuale, nei fatti erano in pochi davanti all’ospedale. Un vero peccato perché con la salute non si scherza.