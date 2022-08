Falcone: Una finestra sul mare, il comune si colora grazie al volontariato dei cittadini e delle associazioni

Chi in quest’estate 2022 decidesse di fare una passeggiata sul lungomare di Falcone lo troverebbe più accogliente e colorato.

Un gruppo di volontari e associazioni locali hanno deciso di abbellirlo con disegni sui muri, installazioni di piastrelle colorate, che rappresentano il mare e la vita dei pescatori, donati dai cittadini stessi, proprietari di attività, ma anche dai turisti provenienti da tutte le province siciliane e dal nord Italia, affascinati dal lavoro artigianale svolto.

Non mancano le aree panoramiche, gli spazi verdi curati e nuove illuminazioni.

E’ un lavoro costante che coinvolge Franco Ferrara, i fratelli Franco e Carmelo Squadrito ed i residenti della via del Marinaio. L’obiettivo è quello di dare un nuovo volto a Falcone e promuoverlo nel migliore dei modi sia per accogliere al meglio i turisti e sia per far vivere bene i residenti, instancabili di accentuare le risorse che la città offre.

Con orgoglio Ilenia Ferrara mi porta in giro per il lungomare e le vie del centro per farmi ammirare i lavori che suo padre e i suoi amici stanno eseguendo.

La “zona romantica” sul lungomare ovest presenta delle panchine colorate realizzate a mano dal falegname locale Sebastiano Archita, che con passione invita tutti a darsi un bacio di fronte al panorama mozzafiato.

Non solo, un’altra panchina bifunzionale (che fa anche da tavolo) realizzata interamente a mano è stata donata da Giuseppe Pelleriti, maestro del ferro.

Falcone fiorisce anche grazie ai ragazzi dell’Inter Club che si stanno occupando di restaurare la piazza Marconi, situata a 30 metri dalla sede e che fa da ingresso sul lungomare. Il club accoglie tante persone provenienti dai paesi limitrofi, motivo per cui si è deciso di rendere la piazza ancora più bella restaurandola ma anche ripristinando le panchine e le aiuole già presenti.

Ogni sera, dopo il lavoro, Giuseppe Crupi, Sebastiano Calcó, Giuseppe Maiorana, Luca Bonanno, Carmelo Gullo, Salvuccio Sottile, Nino Saccone, Salvatore La Macchia, Franco Crisafulli, Vincenzo Bonanno, Sandro Puliafito si riuniscono per iniziare o completare l’abbellimento di un tratto di strada o di una piazza.

Un esempio per tutti, per vivere bene nella propria città e renderla accogliente e pulita.