Montalbano Elicona: la programmazione estiva, punta di diamante il corteo storico

L’amministrazione di Montalbano Elicona, guidata da Nino Todaro, ha pubblicato il programma delle manifestazioni di agosto.

Un calendario che punta a valorizzare il territorio attraverso arte, cabaret, musica, cinema all’aperto e sport. A mettere in sesto un calendario così ricco è stata la sinergia tra l’amministrazione comunale, le associazioni ed alcune attività commerciali montalbanesi.

La punta di diamante sarà il corteo storico con le feste aragonesi previste per i giorni 20 e 21 agosto. Gli eventi proposti mirano non solo ad intrattenere i turisti e gli avventori, ma soprattutto a far conoscere i luoghi di questo magnifico borgo: dall’altipiano dell’Argimusco al castello , dai vicoli suggestivi del centro storico alla piazza.

Giusy La Bella