Librizzi: l’opposizione ha presentato quattro interrogazioni e una segnalazione

Prosegue l’attività ispettiva dei consiglieri di opposizione del gruppo “Librizzi Rinasce”, che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Francesco Tricoli. Ieri sono state presentate quattro interrogazioni ed una segnalazione.

E’ stata richiesta copia dei certificati del casellario giudiziale di ogni consigliere ed assessore in carica, dei dati finanziari facenti capo a diverse annualità e quelli del piano di riequilibrio.

L’altra r ichiesta riguarda la convenzione e gli atti tra il comune di Librizzi ed il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, “in quanto sembra assurdo che ancora oggi il nostro centro ortofrutticolo rimanga pieno di dpi, non utilizzabili, bloccando di fatto qualsiasi tipo di altro utilizzo.”

Poi c’è la cronologia dei pagamenti delle ditte e la richiesta di chiarimenti in merito agli oneri previdenziali dei dipendenti.