Consiglio comunale aperto su Porto e cimitero. Replica dei capi gruppo di maggioranza: “Il consiglio non è un’Agorà”

Non si è fatta attendere la replica di capi gruppo di maggioranza del consiglio comunale di Sant’Agata di Militello, Rosalia Zingale e Salvatore Zingales, dopo il duro attacco dei consiglieri di minoranza ed indipendenti sul no alla convocazione del consiglio comunale aperto, manifestato lo scorso 1 agosto in sede di conferenza dei capi gruppo.

“Le dichiarazioni dei consiglieri di opposizione sono incomprensibili e contraddittorie. Prima attaccano il Presidente del Consiglio per presunti ritardi nella convocazione e della conferenza dei capigruppo e poi, in seduta, chiedono il rinvio della stessa.” scrivono Zingale e Zingales.

“La verità è che nessuno sfugge da nulla, in quanto è stato ritenuto che le questioni potessero essere trattate in una seduta consiliare ordinaria. Quindi, appare evidente che chi scappa dal confronto è proprio l’opposizione. Il consiglio comunale non è un’agorà ma un luogo di confronto tra consiglieri comunali eletti dai cittadini per essere rappresentati” concludono.