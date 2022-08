Brolo: La bellezza siciliana in passerella. Prossima selezione il 5 agosto a Torrenova (Me)

Tanto spettacolo sul palco del Palatenda di Brolo che ha ospitato la tappa interprovinciale di Miss Reginetta d’Italia, Miss Reginetta Over e Talent Kids organizzata dalla New Meta Event e coordinata da Nuccia Sottile coadiuvata da Gabriella Bisignano e Domenico De Pasquale.

Dopo la presentazione della serata è intervenuto il Sindaco Pippo Laccoto che ha annunciato la programmazione estiva degli spettacoli che animeranno l’accogliente Città di Brolo che ospiterà la cantante Noemi il 15 agosto 2022.

Evento caratterizzato dai quadri moda, dai cantanti: Greta Cacciolo che ha omaggiato Fiorella Mannoia, da Nuccio Aliberti che ha eseguito un classico di Massimo Ranieri come “Se bruciasse la città, da Antonello Bertuccelli che ha portato la platea agli anni ’70 e poi The New Dega, fresco vincitore del “Festival Canoro Siculcoop” di Rometta.

Non sono mancate le acrobazie del talentuoso danzatore acrobatico Francesco Mirabile e i momenti dedicati al ballo con le bravissime ballerine della Tersicore Arte Danza di Capo d’Orlando, dirette magistralmente da Grazia Martelli, che hanno emozionato il numeroso pubblico mettendo in scena vari generi di ballo.

Le aspiranti Miss hanno fatto anche un tuffo nel passato, dirette da Lucia Giudice, hanno sfilato abiti di varie epoche, dall’antico Egitto ai giorni nostri. Abiti confezionati dalla stilista di Siracusa Lucia Caccamo dell’ ”Accademia Le Grand Chic” di Messina ideata e coordinata da Corrado Mollica e i gioielli di Rita Dugo. Un progetto che sta toccando varie città della Sicilia ed è denominato ‘L’evoluzione del gioiello nella storia”.

La giuria formata dai consiglieri comunali Manuel Agnello e Cono Condipodero, dai rappresentanti dell’Associazione dei Commercianti di Brolo, Vincenzo Munafò e Giuseppe Di Bernardo e da Fabio Colombo consigliere comunale di Capo d’Orlando e regista televisivo, ha decretato il verdetto finale con il passaggio alla fase regionale.

Alla premiazione era presente anche il vice sindaco di Brolo Carmelo Ziino contento dell’evento che è stato da apripista al cartellone estivo degli spettacoli.

A staccare il biglietto per la finale sono state per Talent Kids sezione moda: Noemi Ciraolo di Brolo, Sofia Santoro di Naso, Maria Grazia Ruggeri di Barcellona Pozzo di Gotto, Kristel Passeri di Messina, Rosaria Iuculano di Brolo, per la categoria ballo Emma Musco e Clara Ratto dirette dal Maestro Giuseppe Cardaci e per categoria canto Greta Triscari di Roma.

Le più votate per Miss Reginetta Over: Silvia Di Giovanni di Merì con l’hobby della musica, Tindara Rappazzo di Barcellona Pozzo di Gotto che ha la passione del tik tok e Giancarla Mancuso di San Filippo del Mela con l’hobby della pittura.

Per Miss Reginetta d’Italia: Martina Maio di Barcellona Pozzo di Gotto, Gaia Sottile di Milazzo e Selenia Ciminata di Brolo che è una brava musicista e suona il clarinetto.

E’ stata anche l’occasione per una passerella, con conseguente premiazione, anche per Julia Neagu e Martina Nobile di Barcellona Pozzo di Gotto e Rosy Toscano di Capo d’Orlando, finaliste nazionali di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over, che rappresenteranno la Sicilia alla finale di Rimini e Riccione dal 22 al 30 agosto 2022.

La prossima selezione si svolgerà a Torrenova venerdì 5 agosto dalle ore 21:30.

Per partecipare basta chiamare la segretaria Nuccia Sottile al 339 8254709.