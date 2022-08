Alcara Li Fusi – Centro ludico estivo: un progetto per la sensibilizzazione ambientale

Oggi pomeriggio i ragazzi del centro ludico estivo, in riferimento al progetto di sensibilizzazione ambientale, hanno travasato in piazza Politi delle piante, con la collaborazione dei volontari della protezione civile del comune di Alcara li Fusi, da posizionare successivamente per le vie del centro abitato.

Un’iniziativa di educazione ambientale curata dagli assessori Manasseri e Di Gaetano e condivisa dal Sindaco e da tutta l’amministrazione Comunale, con la presenza dell’assessore Dottore e la vice presidente del consiglio Vinci.

L’assessore Manasseri ha commentato così l’iniziativa: “I miei complimenti vanno ai ragazzi per il progetto di educazione ambientale, futura generazione dal pollice verde. Il vostro è

un messaggio altamente positivo e formativo che va nella direzione giusta in linea con i principi e le funzioni fondamentali della nostra comunità.

I bambini ed i ragazzi tutti che hanno partecipato al centro estivo ci sono stati affidati e possono essere identificati come delle piccole piantine. Queste devono crescere con amore e con rigore essere innaffiate e curate per sviluppare le loro capacità e camminare nella vita.”