Ha scritto un’istanza al sindaco di Patti Gianluca Bonsignore, per chiedere la carta dei disabili e soprattutto per rimarcare che questa carta, secondo legge, è gratuita. Il signor Pasquale Magistro si è rivolto all’attuale esecutivo, anche per evidenziare il fatto che spesso i parcheggi dei disabili non vengono controllati a dovere e sono occupati da chi non ha alcun titolo.