Messina, “estate sicura” con i controlli delle volanti in città

Estate all’insegna della sicurezza e del rispetto delle regole con il controllo del territorio costante e continuo effettuato dai poliziotti delle Volanti.

Proseguono, infatti, le attività quotidiane della Polizia di Stato volte a prevenire episodi di illegalità e a contrastare qualsivoglia condotta illecita.

Nei giorni scorsi, in particolare, sono state sottoposte a controllo 766 persone e 335 autovetture, nonché elevate 13 sanzioni ai sensi del Codice della Strada. Due i veicoli sottoposti a sequestro e uno a fermo, due quelli oggetto di furto rinvenuti e riconsegnati ai legittimi proprietari.

I poliziotti delle Volanti hanno proceduto al sequestro di circa 80 grammi di marijuana, un grammo di crack e 4 di hashish. Tre gli assuntori di sostanza stupefacente segnalati all’Autorità Amministrativa.

Infine, sono tre le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria e quattro le misure cautelari eseguite di cui una, degli arresti domiciliari, per il reato di rapina e due, in carcere, in aggravamento della misura degli arresti domiciliari. Eseguito, altresì, un divieto di avvicinamento alla parte offesa per il reato di atti persecutori.