Catania, il successo del doppio show di Blanco a Villa Bellini

Si è esibito sabato 30 e domenica 31 Luglio sul palco di Villa Bellini a Catania, il cantante del momento: Blanco, vincitore in coppia con Mahmood a Sanremo 2022 con il brano “Brividi”.

Uno degli eventi più attesi dell’estate musicale, per cui il giovanissimo Blanco ha dovuto raddoppiare la data siciliana del suo tour a Catania prevista inizialmente solo per il 30 luglio.

La vendita dei biglietti è andata subito sold out e per molti fan, infatti, è stato difficilissimo accaparrarsi i biglietti del concerto sin dall’uscita delle date.

Per non parlare delle polemiche legate agli “accampamenti” e le code degli spettatori, aspettando l’apertura dei cancelli. Teli da mare, ombrelli e tende non sono bastati per proteggersi dal sole rovente, creando forti disagi ai turisti e residenti. Poi il traffico bloccato e l’assenza di zone d’ombra. Il successo del concerto di Blanco, però, a quanto pare, ha poi affievolito le polemiche sull’organizzazione e la sua musica ha risuonato in tutta la città.

Il cantante, che ha scalato sin dagli esordi le classifiche, ha emozionato il suo pubblico con i successi del suo album “Blu Celeste”, che lo ha reso famoso tra i giovani per brani come “mi fai impazzire”, “notti in bianco”, “blu celeste”, “paraocchi”.