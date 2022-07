Alba tragica a Lipari: incidente autonomo con la moto, muore un 37enne

Risveglio tragico per l’isola di Lipari. Un 37enne, Giovanni Profilo, è morto questa mattina a causa di un incidente autonomo con la sua moto nella frazione di Canneto.

Secondo i primi riscontri l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo all’interno della galleria che dalla frazione conduce nel centro abitato. Lo schianto è stato purtroppo fatale e il 37enne è morto sul colpo.

Giovanni lavorava come frigorista in una ditta locale ed era molto conosciuto nel luogo. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.