Un plotone carico di bellezza e di talento ha fatto tappa a Naso. Prossima selezione a Brolo il 2 agosto 2022.

Il plotone della New Meta Event con le partecipanti di Miss Reginetta d’Italia, Miss Reginetta Over e Talent Kids ha fatto tappa a Naso per una selezione che ha riscosso grandi consensi.

Nell’accogliente palcoscenico di Piazza Roma e con alle spalle i meravigliosi nebrodi le aspiranti Miss hanno sfilato prima in casual, poi in elegante ed infine in costume accompagnate dal calore del numeroso pubblico, dagli scatti del fotografo Lorenzo Porretta e dalle immagini, per Antenna del Mediterraneo, di Angelo Bianconi che hanno fermato i momenti più belli della serata.

Prima della presentazione delle Miss il Sindaco Gaetano Nanì ha dato il benvenuto al pubblico presente annunciando che sono in programma spettacoli fino a dicembre e promuovendo la Città di Naso, vero fiore all’occhiello del comprensorio nebroideo.

Le partecipanti sono state valutate dalla giuria formata da: Teresa Gugliotta, Marialuisa Triscari, Matteo Gorgone, Francesco Catania e dall’Assessore alla cultura di Naso Rosita Ferrarotto.

Uno spettacolo variegato con diversi momenti apprezzati dal pubblico.

Tra gli ospiti il cantautore orlandino Massimo Librere, il cantante Antonello Bertuccelli, la vincitrice dello Zecchino d’Oro 2015 Greta Cacciolo che ha voluto ricordare Franco Battiato con la canzone Alexander Platz, poi la musica è stata protagonista con il fisarmonicista milazzese Luca Sindoni e il Maestro Antonio Merulla che ha anche presentato il libro “Raccolta di canti tradizionali a la Santaluciota”.

Poi tutti hanno puntato gli occhi sulla passerella per ammirare le partecipanti che con disinvoltura hanno sfilato sullo stupendo tappeto rosso.

Alla fine sono approdate alla finale regionale per Miss Reginetta d’Italia: Alice Pizzino, 23 anni di Naso; Martina Rosa Opinto, 19 anni di Villaggio Gesso – Messina, e Federica Chiaramonte, 17 anni di Barcellona Pozzo di Gotto.

Per la categoria Miss Reginetta Over: Silvia Di Giovanni di Merì, Claudia Cilluffo di palermo e Giancarla Mancuso di San Filippo del Mela.

Per il concorso Talent Kids sezione moda sono state premiate: Asia Bisognano, Ambra Fiocco, Alison Destro, Giorgia Gurgone, Ariel Morana e Nicole Carini.

Per la sezione ballo premiate Giorgia Rigoli e Maria Chiara Di Lorenzo e per la sezione canto Stella Traina.

A fare da cornice all’evento la consegna dei “Premio Arf Spettacolo 2022” che è stato attribuito per la letteratura a Silvia Toscano che ha scritto il suo primo libro dal titolo “Le favole di Silvia”; per la musica Basilio Mignacca, per il volontariato Maria Caliò e Pippo Cupane, per lo sport a Giorgia Caliò e Ilaria Favazzi Mollica.

Premiate anche le finaliste nazionali che rappresenteranno la Sicilia alla finale di Rimini e Riccione che si svolgerà dal 22 al 28 agosto.

Per Miss Reginetta premiate Fernanda Caranidi Catania e Maria Grazia Ferro di Mirabella Imbaccari e per Miss Reginetta Over Mariella Manna e Rosy Toscano che è stata anche la madrina della manifestazione essendo cresciuta Naso.

La prossima tappa si svolgerà al palatenda di Brolo il 2 agosto e le iscrizioni gratuite si possono fare o ai siti ufficiali o chiamando semplicemente la segretaria Nuccia al 339 82 54 709.