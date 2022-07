Mentre proseguono le manifestazioni del “Tindari Festival” al teatro greco di Tindari, il 2 agosto con odissea ed il 7 con Supplici, oggi e domani sono giorni clou della festa di Santa Febronia, patrona di Patti.

Stasera in piazza Marconi confermati Toti e Totino, per domani invece non ci sarà il concerto di Cristiano Malgioglio, causa Covid e al suo posto canterà Bianca Atzei. Della festa abbiamo parlato con l’assessore al turismo di Patti Daniele Greco.