Mazzarrà S. Andrea, il comune adotta le “pigotte” dei fratelli Giammona, realizzate per UNICEF

Il Sindaco Carmelo Pietrafitta e l’Amministrazione Comunale di Mazzarrà Sant’Andrea hanno accolto l’invito della Presidente Provinciale UNICEF Messina, Angela Rizzo Faranda, donando all’associazione la cifra di mille euro e adottando così una coppia di Pigotte realizzate dai fratelli Tino e Angela Giammona, maestri dell’arte siciliana nel mondo che hanno il sogno di salvare tanti bimbi che, dall’altra parte del mondo, attendono un aiuto concreto.

I due artisti, sensibili alla missione UNICEF, hanno realizzato due coppie di Pigotte con tanto di certificato di garanzia. Vere e proprie opere d’arte che vestono antichi e sontuosi costumi Taormine ricchi di ricami dorati, impreziositi da fregi di ceralacca che sono stati trasformati in gioielli, imitando il corallo. Sono state così ricreate opere che richiamano il settecento e l’ottocento siciliano.

Una coppia di queste meravigliose Pigotte è esposta al Museo Siciliano di arte e tradizioni popolari di Taormina, mentre l’altra è stata consegnata, appunto, al Sindaco Pietrafitta da Angela Rizzo Faranda e Mirella Rizzo Trschitta, Volontaria UNICEF per il Comitato di Messina, alla presenza della Dott.ssa Enza Sottile e della Dott.ssa Valentina Pizzi, Assistente Sociale per il Comune di Mazzarrà S. Andrea.

“Abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa del Comitato Provinciale UNICEF Adotta una Pigotta d’autore – ha detto il Sindaco Pietrafitta – con il pensiero rivolto a quelle popolazioni che vivono in uno stato di estrema povertà, e si ritrovano a combattere anche con malattie contro cui è difficile lottare. Un pensiero rivolto, in particolare, a quei bambini che non hanno niente se non pochi affetti. Con la nostra partecipazione al progetto, abbiamo favorito il programma UNICEF di lotta alla mortalità infantile, nei paesi in via di sviluppo, denominato Strategia Accelerata per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’infanzia, garantendo le vaccinazioni e kit salvavita a tanti bambini. Inoltre abbiamo aiutato le bambine in Niger ad avere accesso all’istruzione. Non c’è cosa più bella del sapere che la nostra comunità è protagonista di un’azione così bella, dai valori profondi. L’orgoglio mazzarrese che ci portiamo dentro è anche in questi gesti.”

La presidente Provinciale UNICEF, invitando altri Sindaci ad aderire all’iniziativa, ha espresso profonda gratitudine al Sindaco e l’Amministrazione comunale di Mazzarrà S. Andrea per la sensibilità dimostrata con questo gesto di grande solidarietà verso quei bambini nati “nella parte sbagliata del mondo”, dove, ogni giorno, lottano per la loro sopravvivenza. Un ringraziamento ha rivolto anche a Carmelita Maricchiolo, Referente UNICEF per Taormina ed alla Volontaria Filippa Rapisardi, che hanno coinvolto i fratelli Giammona in questa impresa, un ringraziamento particolare a Tino ed Angela, per aver messo la loro arte al servizio dell’UNICEF e dei bambini che essa protegge. Al termine della cerimonia Angela Rizzo Faranda ha consegnato, al Sindaco il gagliardetto dell’UNICEF in ricordo della mattinata.