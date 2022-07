Brolo – Incontro della CISL FNP alla sala Rita Atria, presenti diversi addetti ai lavori

Si è svolto ieri a Brolo un interessante convegno organizzato dalla FNP Cisl, alla presenza di tanti addetti ai lavori, tra cui il segretario provinciale Antonino Alibrandi e il segretario regionale dei pensionati Alfio Giulio.

La referente locale del sindacato CISL, Tina Fioravanti, ha voluto ringraziare tutti per la presenza a Brolo e per gli attestati di stima ricevuti che premiano l’impegno, la disponibilità e la professionalità per il lavoro svolto in questi anni. Dibattito aperto su altre priorità attualissime come quella del ricalcolo contributivo e della pensione a 64 anni.