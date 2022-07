Rometta: Grande successo del Festival Canoro Siculcoop

Due giorni di musica al “Festival Canoro Siculcoop” che si è svolto a Villa Martina di Rometta e ha visto protagonisti 35 cantanti divisi in tre categorie.

L’evento presentato da Francesco Anania è stato patrocinato dall’amministrazione comunale di Rometta presente con gli assessori Pippo Saia, Roberto Bottaro, Paola Visalli e Nino Cirino.

La prima serata è stata dedicata alle categorie: Junior e Brani inediti.

Nella prima ha vinto Maria Josè Pinizzotto di Monforte San Giorgio con il brano scritto da lei e dal papà dal titolo “Pic nic sulla luna”; la categoria brani inediti è stata vinta dal barcellonese The New Dega con la canzone “Diabla”.

Nella seconda serata dedicata alla categoria Big podio tutto femminile; la vittoria è andata a Chiara Rizzo di Santa Lucia del Mela con la canzone “Oggi sono io” di Mina, al secondo posto si è classificata Ramona Parisse di Milazzo e al terzo posto si Maria Grazia Bombaci di Rometta.

Durante l’evento sono stati consegnati i “Premi Città di Rometta”.

Per la sezione ambiente a riceverlo è stata la Dirigente Scolastica Emilia Arena; per la sezione legalità sono stati premiati i Carabinieri della caserma di Rometta, per la sezione sport è stata premiata il talento romettese Irene Messina, campionessa italiana nel tiro con l’arco e per la sezione cultura lo storico e scrittore Piero Gazzara.

Tanti gli ospiti che hanno illuminato per due sere l’arena di Villa Martina: il cantante poliziotto Revman, Massimo Librere, Antonello Bertuccelli, Gabriella Bisignano, il fisarmonicista Luca Sindoni, l’organettista Antonio Merulla, i ballerini della Dance School Sicila e il danzatore acrobatico Francesco Mirabile.

Non sono mancati i momenti artistici con Anna La Rosa e Giovanni Gulletta e di moda con lo stilista Giovanni Gaetani.

Alla fine a consegnare i premi la famiglia Scibilia responsabili della Siculcoop.