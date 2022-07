Piraino, pubblicato il ricco cartellone estivo di Agosto. Ron in concerto Domenica 7

Dopo il grande entusiasmo per la pubblicazione del calendario degli eventi per il mese di Luglio, adesso l’amministrazione di Piraino guarda all’ultimo mese dell’estate 2022 con un ricco programma di manifestazioni estive per tutto Agosto.

Tante giornate per i giovanissimi con animazioni e feste a tema, come lo schiuma party a Zappardino l’8 Agosto o il Summer White Party il 13 Agosto. Ci saranno anche diversi eventi culinari, come la “Serata Siciliana” con la degustazione di piatti tipici della regione prevista per il 2 Agosto o la “Sagra dell’Ortolano” Domenica 21.

Non mancheranno le serate danzanti con il concorso “Ballando sotto le stelle” a cui verranno dedicati più appuntamenti e gli eventi culturali e musicali come quello di fine estate di “Note al tramonto – Cia-Ula Edulis”. Nella stessa giornata, avverrà l’intitolazione del lungomare di Gliaca al grande scrittore siciliano Andrea Camilleri.

Si attende, inoltre, il concerto dell’artista Ron in programma il 7 Agosto.