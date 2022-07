Falcone: Un’estate dedicata alla danza

La Dance School Sicilia, diretta da Carmelo Foresti e Angelica Italiano, in collaborazione della Falcone Eventi e con il Patrocinio del Comune di Falcone ha organizzato il “Gala di Danza 2022” che si svolgerà in Piazza Principe Romea a Falcone.

Dopo 3 anni dall’ultima edizione, quella del 2019, durante la quale era presente il Maestro di Amici Raimondo Todaro, la scuola che vanta 10 titoli da Campione d’Italia, si vuole ripetere valorizzando al 100% ogni allievo.

Durante la serata ci saranno dei momenti di divertimento, di passione ed anche di riflessione.

Si esibiranno anche i Maestri Carmelo e Angelica, oltre agli allievi titolati della scuola, al gruppo Baby Dance, Coreografico Big, Predanza, Danza Classica e Contemporanea.

Il presentatore ufficiale sarà Francesco Anania, ed il pre serata sarà allietato dagli allievi della Artist Academy di Alessia Fiumene.

Emozionati Carmelo e Angelica:“Sarà la festa di tutti, dai più piccoli ai più grandi, perché finalmente, dopo 3 anni torneremo a farci vedere dal nostro pubblico preferito.

I nostri ragazzi hanno ballato in più gare, sono stati apprezzati da più persone in giro per l’Italia, ma la più grande emozione sarà quella di ballare per i propri amici, parenti e compaesani.”