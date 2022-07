Sant’Agata Militello, morto il 42enne caduto col monopattino. Era ricoverato al Policlinico

Si è spento al Policlinico di Messina nel pomeriggio di oggi Piero Mistaccio, il 42enne che sabato scorso aveva riportato gravi traumi, in particolare alla testa, a seguito di una brutta caduta con un monopattino. L’incidente, che sarebbe stato autonomo, era avvenuto in via Telegrafo.

L’uomo, giunto in condizioni molto gravi all’ospedale di Sant’Agata Militello era stato trasferito in rianimazione al Policlinico, per le cure del caso, dove pare sia stato tenuto in coma farmacologico. Nel pomeriggio di oggi, purtroppo, il giovane è spirato.