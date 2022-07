Sant’Agata Militello, in ricordo di Mattia Catanzaro. Emozionante inaugurazione del campetto da basket

Il nome di Mattia inciso in bianco sul manto azzurro così che possa essere visto anche “da lassù” e tanta commozione questa sera a Sant’Agata di Militello, durante la piccola cerimonia di inaugurazione del nuovo campetto da basket realizzato all’interno della Villa Falcone-Borsellino grazie all’iniziativa dei familiari e degli amici di Mattia Catanzaro, giovane santagatese prematuramente scomparso a soli 29 anni, lo scorso febbraio a Verona.

Grazie ad una raccolta fondi nel ricordo di Mattia, a cui hanno contribuito anche alcuni sponsor locali, è stato possibile realizzare la copertura della pavimentazione del campetto da basket (già esistente) in materiale anti-scivolo, installare nuovi canestri e organizzare un piccolo torneo 3 vs 3.

Alla presenza di papà Sandro e mamma Vera, dopo un breve momento di preghiera officiato da padre Enzo Vitanza e la benedizione del campetto, è stato il sindaco Bruno Mancuso a ricordare Mattia e rivolgere ai genitori del giovane un ringraziamento da parte della cittadinanza santagatese e dell’amministrazione comunale per l’iniziativa. Presenti i giocatori del Città di Sant’Agata e alcuni rappresentanti del mondo del basket locale. Poi il taglio del nastro e i palloncini azzurri con un cuore argento liberati verso il cielo. Sul campo è rimasto un mazzo di fiori.

Un gesto simbolico, quello voluto da familiari ed amici, per ricordare la passione di Mattia per il basket – che amava anche il calcio – l’affetto, i legami e i momenti di leggerezza di un giovane stimato e apprezzato a S. Agata di Militello, volato via troppo presto, che si traduce in qualcosa di concreto per i giovani della comunità e per gli sportivi.

Mattia, che nel 2010 aveva vinto insieme a Luigi Lavecchia e Cono Galipò il titolo nazionale del campionato 3 vs 3 e sul quel campetto aveva provato mille canestri, gioito, riso e sorriso insieme ai suoi amici di sempre.

Con il suo nome inciso sulle lunette laterali, adesso, tanti altri ragazzi potranno giocare e sorridere su quello stesso campetto. Emozionati e silenziosi gli amici di Mattia, che così avevano commentato l’evento via social: “Il desiderio della famiglia di Mattia, unita al risultato incredibile della Raccolta Fondi, ha portato alla rinascita del campo da basket, sua grande passione, sul Lungomare di S.Agata. Omaggiare il ricordo, con ciò che ci ha fatto conoscere, crescere e legare. Grazie a Sandro, Vera e Giulia. Grazie a tutti voi per i piccoli e preziosi pensieri. Per sempre con noi. Gabri, Omar, Anto, Calo, Cesare, Dino e Peppe”