Ucria, presentato il cartellone degli eventi estivi

È stato pubblicato il calendario estivo delle manifestazioni 2022 che si svolgeranno ad Ucria.

“Sono particolarmente lieto di poter presentare gli eventi e le manifestazioni che animeranno l’estate 2022 del paese di Ucria. Quindici giorni ricchi di eventi che termineranno il 4 settembre con il “primo autoslalom Città di Ucria”, ed è la prima volta che ad Ucria si organizza un simile evento – commenta il sindaco Enzo Crisà -.

“Un calendario che vuole avere un forte significato di ripartenza dopo un periodo pieno di difficoltà e incertezze per la popolazione e per tutte le attività commerciali, ma come amministrazione abbiamo scelto di dare un segnale di ripartenza, sia per i cittadini che per i tanti turisti che decidono di trascorrere le loro vacanze nel nostro piccolo paese, e lo abbiamo fatto con grandissimo impegno: da parte dell’intera amministrazione ma anche di tutte le associazioni presenti sul territorio e dei tantissimi volontari. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento. Sono certo che questo calendario sarà un ottimo veicolo di promozione per le numerose eccellenze delle imprese ucriesi e per il nostro meraviglioso territorio e il mio auspicio è che divenga anche un importante strumento di lavoro per gli operatori.”