Un cadavere completamente carbonizzato all’interno della sua auto è stato trovato nella notte di ieri nelle campagne di Fiumedinisi.

Secondo i primi riscontri sembrerebbe che possa trattarsi di un 34enne, Riccardo Ravidà, detenuto a Gazzi, in regime di semilibertà. L’uomo non era tornato in carcere a Messina, dove era detenuto per piccoli precedenti.

L’uomo sarebbe stato ucciso a colpi di fucile e il suo corpo sarebbe poi stato bruciato. Indagano i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina.