Gioiosa Marea: campagna di sensibilizzazione di Federconsumatori sulla pesca sostenibile ed il pesce sano

E’ iniziata la campagna informativa 2022 di Federconsumatori Sicilia per sensibilizzare i consumatori siciliani sulla pesca sostenibile e il pesce sano e rispettoso dell’ambiente. La prima occasione di incontro pubblico sarà a Gioiosa Marea, il 29-30-31 luglio, in occasione di “Gioiosa Gustosa”.



L’iniziativa sarà l’occasione d’oro per Federconsumatori, di incontrare cittadini siciliani interessati al buon cibo e, specularmente, per questi cittadini di fruire non solo di momenti informativi ma anche divertenti. Ai visitatori dello stand di Federconsumatori Sicilia, infatti, verrà distribuito il vademecum 2022 sul consumo sostenibile del pesce. Verrà anche chiesto di compilare un breve questionario anonimo, grazie al quale Federconsumatori potrà aggiornare i dati sulla conoscenza media del pesce e della pesca da parte dei siciliani.

Durante la tre giorni di “Gioiosa Gustosa”, inoltre, lo stand di Federconsumatori ospiterà i cooking show dello chef Fabio Lupo, che mostrerà ai visitatori come cucinare e conservare in modo gustoso il pesce fresco. Successivamente, nel corso dell’estate e anche oltre, Federconsumatori organizzerà nuovi momenti di informazione e sensibilizzazione sul consumo consapevole e responsabile del pesce.