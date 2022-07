Termini Imerese, la polizia individua un ladro seriale notturno di esercizi commerciali

Ladro seriale di esercizi commerciali individuato dalla Polizia di Stato di Termini Imerese. Si tratterebbe di un 49enne del luogo già pregiudicato.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di “Termini Imerese” hanno eseguito la misura cautelare personale dell’obbligo di dimora presso lo stesso comune. L’accusato dovrà comunicare alla Polizia Giudiziaria i luoghi dove sarà quotidianamente reperibile con orari e obblighi di rientro ogni giorno presso il proprio domicilio.

A seguito di articolate attività investigative condotte dai poliziotti del Commissariato, si sarebbe giunti all’identità dell’autore di quattro furti perpetrati nei mesi di marzo, maggio e giugno ai danni di alcuni esercizi commerciali. Tutti i furti erano stati commessi approfittando delle ore notturne.

Davvero consistente in alcuni casi il bottino sottratto, come verificatosi ai danni di un esercizio di generi alimentari, depredato, oltre che di macchinari specifici per l’attività lavorativa, anche della cifra di 4.000,00 euro.

Il soggetto è già noto alle Forze dell’Ordine, ed è stato identificato tempestivamente dalle immagini di video- sorveglianza esaminate. E’ stata anche identificata con assoluta certezza l’autovettura utilizzata dal reo per commettere le azioni delittuose.

L’uomo è al momento indiziato in merito al reato contestato e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.