Santo Stefano di Camastra, presentato il cartellone estivo. Tanti gli eventi, dalla lirica al cabaret

Dalla lirica al cabaret, dallo sport allo street food passando per cultura, folklore, spettacoli per bambini e musica pop. Ce n’è per tutti i gusti nel ricco cartellone estivo presentato ieri nell’aula consiliare del comune di Santo Stefano di Camastra. Costi contenuti, costruito in sinergia con le associazioni e spazi ancora aperti per ulteriori eventi, il calendario è partito con due riuscitissime serate a maggio e si concluderà per la prima parte a fine agosto, probabilmente con la sagra del pesce, appuntamento ancora in allestimento.

Seconda parte di eventi a settembre, in concomitanza con le feste religiose del Letto Santo e della Madonna Addolorata, quando potrebbe arrivare nella città delle ceramiche un nome noto della musica pop italiana. Per ottobre già in cantiere il consolidato appuntamento dell’OktoberFest. E intanto si guarda già al 2023, progettando il rilancio del carnevale stefanese e, per la prossima primavera, lo “Street food on tour” e l’ “Inceramicata” in collaborazione con Associazione italiana Città delle Ceramiche.