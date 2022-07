Sant’Agata di Militello – Approvato in giunta il bilancio di previsione

La giunta comunale di Sant’Agata Militello ha approvato nell’ultima seduta lo schema di bilancio di previsione 2022/2024. Il documento passerà adesso all’esame del Collegio dei revisori dei conti prima di approdare, trascorsi i tempi tecnici, in consiglio comunale per la definitiva approvazione.

“Proseguiamo sulla strada di una corretta programmazione finanziaria, – dichiara l’assessore al bilancio Antonio Scurria – nel rispetto del piano di riequilibrio approvato nel 2019 consapevoli che, grazie al lavoro di risanamento dei conti avviato sin dal nostro insediamento, il periodo peggiore è alle spalle e possiamo ora guardare al futuro con più ottimismo.

Nonostante la ristrettezza di risorse, amplificata dall’aumento dei costi energetici, grazie alle maggiori possibilità di effettuare spese per investimenti entro la fine dell’anno potranno essere raggiunti diversi ed importanti obiettivi con riferimento alla manutenzione delle strade interne, ad immobili pubblici, al verde urbano, ai servizi a rete.

Per l’anno in corso sono previsti ulteriori ed importanti interventi di solidarietà alimentare, interventi sulle scuole, il bike-sharing, nonché la realizzazione di svariati progetti già finanziati con il PNRR su digitalizzazione e piattaforme per servizi al cittadino e progettualità.

Anche per il 2022 sono stati confermati gli sgravi per le attività commerciali che occupano spazi pubblici, misura che consente di dare ossigeno ad un settore in ripartenza dopo il periodo di emergenza sanitaria. Inoltre, prosegue senza sosta la riduzione della massa debitoria nei confronti di imprese, professionisti e cittadini, previo riconoscimento dei debiti fuori bilancio con le risorse ministeriali a suo tempo assegnate”.