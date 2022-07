S.Agata, minoranza e indipendenti amareggiati per la tardiva convocazione del Consiglio Comunale

I consiglieri di minoranza e indipendenti del comune di Sant’Agata di Militello, esprimono il loro rammarico circa l’intempestività con cui il Presidente del Consiglio Comunale Laura Reitano ha fissato la conferenza dei capigruppo (per l’1 agosto 2022), finalizzata esclusivamente a individuare una data per la convocazione del consiglio aperto.

La minoranza e gli indipendenti, avevano già richiesto nei mesi di giugno e luglio la convocazione di due Consigli Comunali in seduta aperta, per discutere sul completamento dei lavori del porto e poi anche sull’emergenza Cimitero e le criticità del Project Financing ad esso relativo.

La fissazione di tale data, come si legge nel comunicato sottoscritto dai consiglieri, non permetterebbe la convocazione della seduta aperta in tempo utile per affrontare la questione del porto, prima della scadenza della proroga, prevista per il 15 agosto 2022.

Inoltre il ritardo per la convocazione del consiglio comunale, “è fortemente in contrasto con gli interessi dei cittadini santagatesi, i quali meritano e hanno diritto di discutere pubblicamente, partecipando democraticamente alla seduta consiliare aperta”.