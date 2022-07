Capo d’Orlando – Il torneo di basket “Sigma 3X3CDO” torna dal 7 all’11 agosto per la 2a edizione

Torna il basket giocato a Capo d’Orlando. La pallacanestro nel centro orlandino è da sempre un’istituzione, anche per quanto riguarda i tornei estivi. Così dal 7 all’11 agosto, nei campetti di Piazza Trifilò, comunemente chiamati “Cat”, si terrà la seconda edizione del Torneo “Sigma 3X3CDO”.

Una cinque giorni cestistica dedicata alle categorie Under 19, Under 16 e Senior maschili, mentre ci sarà anche spazio per l’Open Femminile, a cui si aggiungono l’appuntamento con la gara da 3 punti e l’All Star Game, che si terrà il 10 agosto. Le iscrizioni si chiudono il 4 agosto.

Ad organizzare il torneo sono tre ragazzi di Capo d’Orlando: Antonio Scaffidi, Marco Molica e Alberto Longhitano.

Per tutte le info e le iscrizioni vi invitiamo a visitare la pagina Facebook “3X3CDO“.