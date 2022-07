Sant’Angelo di Brolo – Martedì 26 luglio il “Music Con-Te-St”, dedicato a Stefano Terranova

E’ tutto pronto per la quarta edizione del ‘Music Con-Te-St’ in onore di Stefano Terranova. La nota rassegna musicale, in memoria del diciottenne santangiolese scomparso tragicamente il 2 giugno 2013, torna di scena a Sant’Angelo di Brolo con una quarta edizione speciale.

Dopo lo stop forzato degli ultimi due anni per via della pandemia, la Consulta Giovanile Sant’Angelo di Brolo, l’Assessorato al Turismo e Spettacolo del Comune di Sant’Angelo di Brolo e il Comitato Fiordaliso rappresentato dalla famiglia Terranova, organizzano la manifestazione dedicata a Stefano, giovane brillante con la passione – tra le altre – per la musica, il cui ricordo rimarrà sempre vivo nei cuori di tutta la comunità.

L’evento, in programma martedì 26 luglio 2022, avrà inizio dalle 21.00, come sempre nella splendida e suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco d’Assisi di Sant’Angelo di Brolo. L’obiettivo del Con-Te-ST, oltre al forte valore simbolico, è quello di riunire le migliori band emergenti sull’intero territorio regionale e dare loro l’opportunità di far conoscere al pubblico la loro espressione musicale.

Al termine della serata una giuria di esperti individuerà un gruppo vincitore, il quale potrà usufruire di un premio pari a 500 euro in buoni spesa ed avere l’opportunità di esibirsi il 3 Agosto all’evento ‘Atuttabirra Street Food’ di Sant’Agata di Militello. Verranno premiate inoltre le band che si distingueranno per la miglior esibizione strumentale, canora e presenza scenica.

Tra le numerose iscrizioni presentate dalle band per partecipare al ‘Music Con-Te-ST’ ne sono state selezionate sei. Si tratta della ‘Compagnia di Musica Popolare – Scialla’ di Sinagra, dei ‘Cabrio’ di Messina, dei ‘Boogie Men Acustic Duo’ di Gioiosa Marea, della ‘Mony’s Band’ di Palermo, del duo pirainese ‘Disìo’ e dei ‘Los Santos’ di Messina.

La giuria sarà composta dalla social media strategist e Dj Alessia Micale, dal musicista polistrumentista e cantante Dario Cerrito, dalla giornalista Maria Vitale e dal direttore artistico della Banda ‘V. Bellini’ di Sant’Angelo di Brolo Giuseppe Cannitelli. La serata sarà poi presentata dal giornalista Giuseppe Pintaudi.

Al termine dell’esibizione delle band in gara, il programma della serata proseguirà con il concerto di Pierfrancesco Cordio, in arte ‘Cordio’, accompagnato da Francesco Lima al basso e Antonio Quinci alla batteria. Il giovane cantautore catanese classe 1995 è stato scoperto da Ermal Meta che ne ha curato la produzione artistica durante la fase iniziale della sua carriera musicale, dandogli l’opportunità di seguirlo in tour come opening act dei suoi concerti. Ha riscosso particolare successo con il brano ‘La nostra vita’, presentato nell’edizione 2019 di Sanremo Giovani.

Il contest In memoria di Stefano continua a riscuotere l’entusiasmo dei cittadini e il sostegno di tanti attività commerciali santangiolesi e non solo