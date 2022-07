Patti: dal 2 al 31 agosto saranno sospesi i rientri pomeridiani di alcuni uffici comunali

Il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore ha disposto la chiusura pomeridiana degli uffici comunali per il periodo estivo, dal 2 al 31 agosto 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nelle giornate di martedì e giovedì e di conseguenza la temporanea e straordinaria sospensione dei rientri pomeridiani ordinari.

Il provvedimento riguarda solo ed esclusivamente i dipendenti che effettuano il rientro pomeridiano; sono esclusi dall’osservanza dell’orario estivo i servizi legati a particolari necessità, quali polizia municipale, cimitero e i servizi essenziali, che continueranno ad osservare l’orario di servizio ordinario.

Si riferisce invece dalle ore 7.00 di domani – martedì 26 luglio – fino a tutto l’1 agosto la chiusura al transito della piazza Sciacca, Largo dei Normanni e della piazzetta Cicerone, perchè in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Febronia, in questi spazi saranno montate giostre e attrazioni varie.