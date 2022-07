Messina, un mare di gente e di pace per lo “Street Pride 2022”

Un mare di gente e di pace, ha inondato sabato 23 Luglio le strade di Messina. Si è svolto infatti lo “Stretto Pride 2022”, il corteo arcobaleno, tra musica, balli e allegria, in difesa dei diritti LGBTQIA+.

La manifestazione è stata promossa da Arcigay Messina Makwan e OMD, con il patrocinio del comune e Città Metropolitana. Madrina dell’evento Doretta Drag Queen, tra l’altro rappresentante per l’Italia al World Pride di New York.

La grande parata, a cui hanno partecipato in tantissimi, ha avuto inizio da piazza Antonello e ha sfilato per le vie principali della città.

L’onda pride ha travolto tutta Italia dal mese di giugno, in difesa dei diritti di una comunità che non ha accesso a determinate tutele, come quelle per i figli delle famiglie arcobaleno, o che ancora non è difesa dal DDL Zan, la proposta di legge che inasprisce le condanne per reati di omotransfobia.

Il pride non è una festa ma un momento di rivendicazione. Lo diventerà solo quando “nessuno avrà più bisogno di rivendicare un diritto”, come ha affermato negli scorsi giorni Rosario Duca, presidente Arcigay.