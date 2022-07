Librizzi: eletti i vertici del consiglio, l’opposizione incalza sui pagamenti di tasse e tributi comunali

Il consiglio comunale di Librizzi sarà guidato da Francesco Giancola e da Mariella Guidara. Sono stati questi i consiglieri eletti come presidente e vice presidente del civico consesso.

E’ stato l’epilogo di una seduta consiliare che presentava una premessa piuttosto spigolosa e cioè la risposta all’istanza presentata il 15 luglio scorso dal capogruppo di “Librizzi Rinasce” Marzia Caporlingua.

Era stata chiesta la verifica sui pagamenti su tasse ed imposte comunali all’anno in corso di alcuni consiglieri comunali e l’applicazione delle leggi vigenti in materia di eleggibilità ed incompatibilità e l’esclusione di quelli non in regola con i pagamenti.

La Caporlingua aveva richiesto il rilascio di tutta la documentazione con largo anticipo prima della seduta di consiglio, per esaminare il carteggio e tutte le circostanze, in modo da esprimere una votazione in consiglio supportata da elementi oggettivi, certi ed incontrovertibili.

Ebbene nel corso della seduta il sindaco Renato Di Blasi ha consegnato in un documento le controdeduzioni al capogruppo di “Librizzi Rinasce”, per cui si resta che queste vengano esaminate in attesa della risposta.

Com’è noto c’è già la data – il 20 ottobre prossimo – in cui il Tar di Catania discuterà il ricorso elettorale presentato da otto cittadini di Librizzi: Sebastiano Pancaldo, Alessandro Furnari, Giuseppe Casella, Paolo Caruso, Nicolò Campana, Nicola Campana, Giovanni Adamo e Francesco Adamo, rappresentati dall’avvocato Stefano Polizzotto.

Hanno chiesto l’annullamento dell’ultima consultazione elettorale e l’indizione di nuove elezioni, perché si è stati in presenza di un candidato a sindaco in candidabile.

Dello stesso tenore il secondo ricorso elettorale presentato dal candidato a sindaco Nunzio Scaglione, rappresentato dall’avvocato Antonio Saitta, per il quale ancora non si sa la data, ma con ogni probabilità sarà quella del 20 ottobre.