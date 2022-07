Gioiosa Marea: sarà attivato un Ccr in contrada Calitù

Sarà messo in esercizio in contrada Calitù di Gioiosa Marea un centro di raccolta rifiuti; sarà allestito e gestito dalla ditta “Pizzo Pippo” di Montagnareale, esclusivo gestore dei servizi di igiene ambientale.

L’amministrazione comunale, a salvaguardia dell’ambiente, per evitare l’abbandono nel territorio di rifiuti ed incentivare la raccolta differenziata, ha voluto creare – a supporto del servizio di raccolta e del trasporto dei rifiuti, l’attivazione di un’isola ecologica dove i cittadini e le attività commerciali possono conferire i rifiuti.

La ditta “Lemac srl” di Gioiosa Marea è proprietaria di uno spiazzo attrezzato in contrada Calitù a servizio della propria azienda; in passato, a seguito convenzione con il comune, veniva utilizzato per lo stoccaggio in cassoni scarrabili di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata; verbalmente interpellata dall’amministrazione si è dichiarata disponibile a cedere in convenzione una parte dello spiazzo attrezzato, per adibirlo a C.C.R. comunale.